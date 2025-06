Repertório interdisciplinar: veja como método levou aluna à nota máxima na redação do Enem Estudante destaca ao R7 que unir originalidade e conhecimentos de outras disciplinas fez a diferença para alcançar 1.000 pontos Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Luiza conseguiu tirar 1.000 pontos na redação do Enem de 203 Arquivo pessoal/Ana Luiza

Ana Luiza Loureiro, de 19 anos, foi uma das 60 pessoas que atingiram nota máxima na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023. A etapa é considerada uma das mais desafiadoras da prova por ter peso elevado na pontuação geral e exigir domínio da escrita, argumentação sólida e interpretação crítica.

“Não consegui acreditar quando vi a nota, passou tudo pela minha cabeça, menos que aquilo era real... Foi uma sensação de dever cumprido e que tudo valeu a pena”, declarou Ana Luiza ao ver o resultado de sua nota.

Em 2023, o tema da redação do Enem foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Especialistas afirmam que o tema foi considerado complexo, por exigir uma dupla interpretação por parte dos candidatos. Ainda assim, Ana Luiza relata que conseguiu manter a tranquilidade durante a prova e seguir a estratégia que já praticava nos simulados da escola, o que a ajudou a desenvolver a redação com segurança.

“No dia da prova, apenas segui tudo o que estava acostumada a fazer nos simulados da escola. A primeira coisa que eu fazia quando a prova começava, era ler o tema da redação e os textos motivadores. Começava a prova de linguagens e, ao responder às questões, ia pensando no que podia escrever. Em seguida, fazia um brainstorm e começava a redação. Depois, ia para humanas e finalizava a prova”, afirma Ana Luiza.

Originalidade e repertório interdisciplinar foram fatores cruciais

A estudante revela que buscou ser original enquanto escrevia a sua redação, o que, segundo ela, foi o diferencial para alcançar a nota máxima.

“Sei que minha redação conta a minha história e traduziu os meus gostos, foi original e autêntica. Acho que isso é essencial para o 1.000, escrever uma redação que só você conseguiria escrever”, declarou a estudante.

Ana Luiza também cita a interdisciplinaridade dentro da redação como um fator essencial para o desempenho.

“Não adianta dar valor apenas ao português. Matérias como filosofia e sociologia também são essenciais para uma boa redação. Outra dica é dar valor às artes como o cinema, a literatura e a música. Bons repertórios também são fatores cruciais”, destaca.

Preparação exigiu prática e simulados

Ana Luiza destaca que a preparação para o Enem se deu durante toda a sua vida escolar. “Sempre fui uma aluna interessada nos estudos e, principalmente, apaixonada por literatura. Isso me colocou muito à frente nas linguagens.”

Em relação à preparação, Ana Luiza conta que praticava, no mínimo, uma redação por semana, seguindo o cronograma do colégio pH, onde estudava.

“Essa recorrência me ajudou muito, porque tornou o processo de escrita muito natural e intuitivo, além de me ajudar, a cada semana, a entender os meus pontos altos e baixos.”

Ana Luiza também ressalta que, ao treinar a redação nos momentos reservados pelo colégio, buscava seguir o padrão de tempo necessário no Enem, o que acabou contribuindo para o seu processo. “Escrevia redação por volta de 1 hora”.

Veja a redação completa da estudante

veja redação da estudante Divulgação/ Inep

*Estagiária sob supervisão de Leonardo Meireles

