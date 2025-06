Enem 2025: veja estratégias para alcançar nota máxima na redação Prova exige produção de texto dissertativo-argumentativo, de caráter eliminatório; nota varia entre 0 e 1.000 pontos Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Prova ocorre em 9 de novembro José Cruz/Agência Brasil - 24/10/2024

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece no primeiro dia de prova, que neste ano acontece em 9 de novembro. Considerada uma das etapas mais decisivas do exame, ela tem peso significativo na nota final e pode definir a aprovação do candidato.

Pensando nisso, o R7 conversou com um professor que compartilhou dicas e estratégias para conseguir alcançar nota máxima nessa fase do exame.

A prova de redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo, com escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

A nota varia entre 0 e 1.000 pontos e é analisada por cinco competências:

‌



Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

Seleção, organização e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos para construção da argumentação; e

Elaboração da proposta de intervenção ao problema abordado.

Como estruturar a redação

Como a redação é uma das etapas de maior pontuação, é importante o candidato estruturar da seguinte forma:

Introdução: para começar o texto, o participante precisa contextualizar o tema e a tese que será defendida, apresentando de forma resumida os argumentos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos.

‌



Desenvolvimento: nesta etapa, é o momento de apresentar argumentos que sustentam a tese. O texto deve ser escrito em dois parágrafos, de sete a oito linhas cada um.

Conclusão: no último parágrafo, é preciso retomar a tese e apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de ação para solucionar o problema discutido no decorrer do texto.

‌



Organização de ideias depende de planejamento

Com a compreensão da estrutura básica da redação, é a hora de organizar as ideias. Para o professor do Colégio pH Thiago Braga, essa etapa depende de um bom planejamento.

“Quando você escreve um texto sem planejar o que deve aparecer em cada parte dele, você corre mais riscos de cometer falhas e lacunas na argumentação”, afirmou o especialista.

Segundo ele, os estudantes devem criar um projeto antes de começar a escrever, definindo tese e argumentos para cada parágrafo.

Prática leva a perfeição

Segundo o professor, para se sair bem, é preciso muita prática. Por isso, encontrar temas de redação para treinar é essencial.

“A redação tem peso alto e é eliminatória, sendo extremamente decisiva. Por isso, é recomendável treinar toda semana e buscar correções alinhadas aos critérios do Enem.”

Além disso, Braga aconselha os estudantes a usarem assuntos atuais e socialmente relevantes como tema dos textos. Estar atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo ajuda na contextualização e na temática da redação.

“Os estudantes devem praticar com temas atuais e socialmente relevantes, estudar redações nota 1.000 de edições anteriores para compreender os padrões de excelência, e ampliar o repertório sociocultural lendo obras literárias, artigos de opinião, jornais, revistas e assistindo a noticiários, pois isso ajuda na aquisição de conhecimento que fornece embasamento para argumentações mais sólidas”, completou o especialista.

Atenção ao erros

Segundo Braga, os estudantes precisam ficar atentos a alguns erros que mais contribuem para uma redução da nota da redação.

Segundo ele, é mais comum os estudantes terem rendimentos baixos nas competências 1, 4 e 5, que avaliam a ortografia, estruturação, regência verbal e nominal, além da concordância.

No entanto, o erro que mais pode comprometer a nota é a fuga do tema.

“O maior problema, que pode levar a uma nota muito baixa ou mesmo o cancelamento da prova, é a fuga total do tema. Expressões típicas da língua falada, registros de oralidade de gírias como ‘né’, ‘daí’, ‘tipo assim’, ‘tá ligado’, devem ser evitadas, além do uso de abreviações da internet como ‘vc’, ‘cmg’, ‘tb’, comentou Braga.

Gerenciamento do tempo

Um dos problemas enfrentados pelos candidatos é o gerenciamento do tempo, já que no primeiro dia de Enem eles também respondem questões de linguagens e ciências humanas. Por ter um peso maior, muito candidatos se sentem nervosos, dificultando a produção da redação.

Segundo o professor, a redação do Enem é a parte mais importante da prova, e por isso é recomendável que o aluno comece o exame por ela.

Braga também revela que o ideal é que o aluno separe 75 minutos para a redação. Esse tempo será distribuído entre o planejamento e organização das ideias, escrita do rascunho e passagem para a folha definitiva.

“O ideal é que o processo de fazer um esqueleto do texto, identificar a tese e os argumentos, pensar na proposta de intervenção e escrever o rascunho leve 40 minutos, lembrando que ainda será preciso passar a redação a limpo. O tempo de revisão e passagem a limpo deve ser de pelo menos 35 minutos, e caso o tempo esteja acabando, é melhor priorizar a finalização da redação.”

Cronograma Enem 2025

Inscrições : até sexta-feira (6)

: até sexta-feira (6) Prazo para pagamento da taxa : até 11 de junho

: até 11 de junho Aplicação das provas : 9 e 16 de novembro

: 9 e 16 de novembro Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

