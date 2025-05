Vagas remanescentes do Fies: aprovados devem comprovar informações até esta quinta Estudantes precisam entregar documentos à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento das universidades Educação|Do R7, em Brasília 07/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h16 ) twitter

Prazo para comprovar informações termina nesta quinta

O prazo para os estudantes aprovados nas vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) comprovarem as informações declaradas no ato da inscrição do programa nas instituições de ensino superior em que foi pré-selecionado começa nesta quarta-feira (7) e vai até quinta-feira (8).

O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação nessa terça-feira (6), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas remanescente são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção.

Elas são destinadas aos estudantes que tenham condições de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025 na opção de curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram.

‌



Veja os documentos necessários para comprovação

Documento de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar

Comprovante de residência

Comprovante de conclusão do ensino médio

Comprovante de rendimentos do estudante e dos membros do grupo familiar

Lista de espera

Os que não foram pré-selecionados nas vagas remanescentes, entraram, automaticamente, na lista de espera do programa. Segundo o edital, a convocação dessa lista será entre 14 e 22 de maio.

Neste ano, a pasta ofertará mais de 112 mil vagas para o programa. Dessas, 67.301 foram contempladas no primeiro semestre.

‌



O restante será ofertado no processo no segundo semestre, incluindo aquelas que, eventualmente, não foram preenchidas após o final da convocação das vagas remanescentes do primeiro semestre.

