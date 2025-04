Fies 2025: prazo para inscrição em vagas remanescentes termina nesta terça-feira Candidatos devem realizar processo pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior; resultado será divulgado em 6 de maio Educação|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Inscrição é feita pela internet Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O prazo para os estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) termina nesta terça-feira (29). As oportunidades são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa federal.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever

Ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, com nota no exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições;

Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

Não ter participado no referido Exame como “treineiro”;

Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;

Possuir, obrigatoriamente, condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao primeiro semestre de 2025, no curso, turno e local de oferta da instituição de ensino superior para o qual se inscrever.

De acordo com o edital, 50% das vagas remanescentes serão reservadas para os candidatos do Fies Social. Segundo o MEC, esses candidatos serão identificados automaticamente, com base em dados do CadÚnico, fornecidos ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Resultado e comprovação de informações

A divulgação do resultado está prevista para 6 de maio. Após a lista final, os candidatos pré-selecionados deverão se apresentar à CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição de ensino superior nos dias 7 e 8 de maio, para comprovação das informações.

