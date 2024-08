BH fecha fase de convenções eleitorais com 10 nomes indicados à Prefeitura Partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas junto ao TSE; campanha pode ser realizada a partir do dia 16 Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



Chegou ao fim, nesta segunda-feira (05), a fase de convenções partidárias das Eleições 2024. O período representa o momento em que o partido reúne seus membros para definir quais vão ser os candidatos e a formação de eventuais coligações. Em Belo Horizonte, o processo indicou 10 nomes para disputar a prefeitura neste ano.

Agora, as legendas têm até o dia 15 de agosto para formalizar a candidatura junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Só a partir do dia 16 que os concorrentes podem fazer campanha.

Veja a seguir quem são os candidatos à Prefeitura de BH, em ordem alfabética:

1 - Bruno Engler (PL)

Bruno Engler Divulgação/Viviane da Cunha

Bruno Engler foi indicado em uma chapa puro sangue, ao lado da coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais Cláudia Romualdo.

Bruno Engler nasceu em Curitiba, capital do Paraná, e se mudou com a família para Belo Horizonte aos 9 anos. O jovem se aproximou da política a partir dos 18 anos, quando ajudou a fundar o movimento Direita Minas, do qual é coordenador e trabalha em defesa aos valores conservadores no Estado. Em 2018, Engler se candidatou ao primeiro cargo político e foi eleito deputado estadual com 120.252 votos - o terceiro mais bem votado na ocasião. Na época, ele tinha 21 anos, idade mínima para assumir o cargo. Na ocasião, Engler foi eleito pelo PSL (Partido Social Liberal), o então partido de Jair Bolsonaro. Em 2022, Engler foi reeleito deputado estadual. Desta vez, pelo PL (Partido Liberal), do qual faz parte até hoje. Em 2020, o jovem tentou ser prefeito de Belo Horizonte e acabou em segundo lugar na disputa, com 9,95% (123.215) dos votos

2 - Carlos Viana (Podemos)

Carlos Viana concorre pelo Podemos

O vice na chapa de Carlos Viana ainda não foi definido. Até a realização da convenção, o cargo seria ocupado pelo empresário Fred Aisc. Durante o evento, no entanto, foi levantado o nome da contadora Renata Rosa. A confirmação vai ser feita em reunião entre os dirigentes dos partidos que compõem a coligação.

Carlos Viana tem 61 anos, é casado, tem um casal de filhos e um casal netos. Formado em Jornalismo com especialização em Gestão Estratégica de Marketing pela UFMG. Professor universitário com passagens pela PUC-MG, UniBH e Newton Paiva. Antes da política, atuou no jornalismo de TV, rádio e imprensa por 23 anos. Em 2018, foi eleito senador por Minas Gerais com mais de 3,5 milhões de votos. O mandato de Viana no Senado vai até 2027, mas em julho deste ano ele se licenciou do cargo para se dedicar à campanha pela prefeitura de Belo Horizonte.

3 - Duda Salabert (PDT)

Encontro aconteceu em um hotel na região da Pampulha, com presença de apoiadores e personalidades do partido Shirley Barroso/RECORD Minas - 04.08.2024

Duda Salabert terá uma chapa puro sangue com professor Francisco Foureauxe como vice. Duda Salabert é professora e atualmente ocupa o cargo de Deputada Federal. Ela trabalhou por 20 anos na área da educação. Em 2018, Duda foi a vereadora eleita com maior número de votos na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, somando 37.613 votos. Também foi a primeira vereadora transexual da história do legislativo na capital mineira. Em 2022, ela foi eleita Deputada Federal com 208 mil votos, assumindo a cadeira no Congresso Nacional em 2023.

4 - Fuad Noman (PSD)

No início do mês, o político de setenta e sete anos revelou que está com câncer, e que não desistiria da disputa

Fuad Noman (PSD) terá o vereador e jornalista Álvaro Damião (União Brasil) como vice na chapa. Noman é escritor e economista. Em 2020, o político foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte ao lado de Alexandre Kalil. Quando o chefe do executivo deixou o cargo para disputar o governo de Minas em 2022, Fuad Noman assumiu a prefeitura, sendo o atual mandatário.

Anteriormente, o político foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e consultor do Fundo Monetário Internacional. No Governo de Minas Gerais, foi Secretário de Estado de Fazenda e Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, e Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos, no Governo de Antônio Anastasia. Em Belo Horizonte, ele também comandou a Secretaria Municipal de Fazenda.

5 - Gabriel Azevedo (MDB)

MG: Gabriel Azevedo será o candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte

O vereador e presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, terá como colega de chapa o engenheiro e ex-vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant.

Gabriel Azevedo, de 38 anos, é advogado, jornalista e publicitário. Atualmente, ele é vereador e exerce atualmente o cargo de presidente da Câmara Municipal da capital mineira. Foi eleito, pela primeira vez, em 2016, com 10.185 votos. Em 2020, ele foi reeleito com 13.088 votos. Azevedo foi eleito para a presidência da Câmara em dezembro de 2022 e assumiu o lugar de Nely Aquino (Podemos) em janeiro de 2023.

6 - Indira Xavier (UP)

INDIRA XAVIER BH

Indira Xavier, de 40 anos, terá Geraldo Neres como candidato a vice. Natural de Maceió, capital de Alagoas, ela já foi candidata a cargos eletivos em Minas Gerais em três ocasiões: em 2006 e 2010, concorreu para deputada estadual. Em 2018, tentou o governo de Minas, mas não foi eleita em nenhum dos pleitos.

Coordenadora do Movimento Olga e da Casa Tina Martins, Indira é militante de movimentos sociais, com enfoque na luta pelos direitos das mulheres e por políticas habitacionais.

7 - Lourdes Francisco (PCO)

Lourdes Francisco concorre pelo PCO

Lourdes Francisco vai concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte ao lado de Marília Domingues. Lourdes é filha de agricultores familiares, professora aposentada e artesã. Ela foi militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Em 2022, Lourdes disputou o Governo de Minas, também pelo PCO.

8 - Mauro Tramonte (Republicanos)

Republicanos oficializa Mauro Tramonte como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

Mauro Tramonte terá como vice a ex-secretária de Planejamento de Minas, Luísa Barreto (Novo). A chapa uniu apoio do governador Romeu Zema (Novo) e do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (Republicanos).

Mauro Tramonte tem 63 anos é jornalista e bacharel em direito. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018, com a maior votação até então da Casa. Em 2022, o parlamentar foi reeleito para o segundo mandato. Esta será a primeira disputa de Tramonte para um cargo executivo.

9 - Rogério Correia (PT)

VT CONVENÇÃO ROGÉRIO CORREIA (PT) Reprodução / RECORD MG

Rogério Correia, de 66 anos, vai disputar a prefeitura ao lado da deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL).

Correia é prefeito de matemática, um dos fundadores do SindUte-MG (Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais) e deputado federal. O político é vice-líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, membro titular das comissões de Educação e Administração e Serviço Público, além de ter sido membro efetivo da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investigou os ataques radicais em Brasília. Em 2019, o parlamentar foi o relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigou o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

10 - Wanderson Rocha (PSTU)

Wanderson Rocha disputa a Prefeitura de BH pelo PSTU Reprodução / Facebook

Wanderson Rocha, de 49 anos, foi indicado em chapa pura, ao lado de Firminia Rodrigues. Rocha é formado em pedagogia pela UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) e mestre em sociologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Rocha é professor da rede pública de ensino e foi diretor do Sind-Rede BH (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH). Atualmente ele é membro licenciado da Central Sindical e Popular Conlutas.