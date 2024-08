PL oficializa Bruno Engler como candidato à Prefeitura de BH Partido realizou convenção nesta sexta (2) e anunciou 42 nomes na disputa para o Legislativo Minas Gerais|Do R7 02/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h56 ) ‌



convenção Bruno Engler BH Vinícius Rangel / Record Minas

O Partido Liberal (PL) realizou, na tarde desta sexta-feira (02), a convenção partidária em Belo Horizonte. A legenda confirmou o nome de Bruno Engler para a disputa à prefeitura da capital. A vice será Claudia Romualdo, do mesmo partido, que é coronel da reserva da Polícia Militar.

O PL também anunciou que terá 42 candidatos a vereador na capital. Atualmente, o partido conta com dois parlamentares na Câmara Municipal de BH.

O encontro, que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, reuniu apoiadores e personalidades do partido, entre eles os deputados federais Nikolas Ferreira e Domingo Sávio, presidente estadual da legenda. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por vídeo.

Segundo a legislação eleitoral, os partidos precisam realizar, até o dia 05 de agosto, as convenções partidárias para formalizar os nomes que irão disputar o pleito em outubro. Após as convenções, as legendas precisam fazer o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. No dia 16, começa a campanha eleitoral.

Com o lançamento de Engler a capital passa a ter cinco nomes na disputa ao executivo: Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Wanderson Rocha (PSTU) e Indira Xavier (Unidade Popular). Neste sábado (3), o Republicanos deve confirmar o nome do deputado estadual Mauro Tramonte para o pleito.

No domingo (4), é esperada a retificação de Rogério Correia, como candidato do PT; Duda Salabert pelo PDT; e o senador Carlos Viana, pelo Podemos. O PCO ainda não marcou a data da convenção para formalizar Lourdes Francisco na disputa.

Bruno Engler tem 27 anos e não é graduado. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022. Em 2020 disputou a prefeitura de BH e ficou em segundo lugar com 9,95% dos votos.