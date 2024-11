Eleições 2024: polícia é chamada após carro de som fazer campanha no Guarujá

A cidade do Guarujá , na Baixada Santista, litoral de São Paulo, registrou um caso de boca de urna neste domingo (27). Durante as votações, um carro de som passou fazendo campanha e a polícia teve de ser acionada. Juntos, os municípios da Baixada totalizam mais de 594 mil eleitores, sendo 241 mil no Guarujá e 353 mil em Santos. Apesar do caso, votantes não enfrentam problemas para ir às urnas.