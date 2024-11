'Próximos 4 anos serão os melhores da história de São Paulo', diz Nunes após reeleição

Ricardo Nunes (MDB) fez seu primeiro discurso após ser reeleito como prefeito da cidade de São Paulo na noite deste domingo (27). Na festa de comemoração com seus apoiadores, o político afirmou que “os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos da história da cidade de São Paulo”. Nunes ainda agradeceu aos eleitores, à família e ao governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , que estava presente no evento. “Nós vamos governar para todos, porque todos merecem igual respeito por parte de quem governa”, disse o prefeito. Nunes venceu o segundo turno das eleições municipais com 59,35% dos votos, enquanto seu oponente, Guilherme Boulos (PSOL) , obteve 40,65%.