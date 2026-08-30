Flávio Bolsonaro evita dizer como votará projeto da escala 6x1 em entrevista exclusiva à RECORD
Senador afirmou que trabalhador deve ter flexibilidade para definir a quantidade de horas trabalhadas
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) evitou dizer como pretende votar no Senado sobre a proposta que prevê o fim da escala 6x1, prevista para ser analisa nesta semana pela Casa. Em entrevista exclusiva à RECORD neste domingo (30), o candidato à Presidência defendeu que o trabalhador tenha liberdade para escolher a própria jornada e seja remunerado de acordo com a quantidade de horas trabalhadas.
Ao falar sobre a proposta, Flávio defendeu que a jornada seja definida por acordo entre trabalhador e empregador, com remuneração proporcional às horas trabalhadas. A ideia é uma alternativa à proposta em discussão no Congresso que prevê a redução da jornada semanal e o fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso.
“Eu defendo a liberdade do trabalhador. O trabalhador vai trabalhar quantas horas ele quiser. Ele vai ter a flexibilidade, a liberdade de decidir e vai ser remunerado pela quantidade de horas que ele quer trabalhar”, afirmou.
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