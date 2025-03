Alerta de gripe aviária intensifica controle em granjas Com quase 170 casos identificados no Brasil, principalmente em aves migratórias, as atenções se voltaram para as criações domésticas Agro Record Goiás|Do R7 05/03/2025 - 13h51 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h51 ) twitter

O avanço da gripe aviária em diversos países, incluindo os Estados Unidos, levou as autoridades brasileiras a intensificarem os controles nas granjas e criações de frango.

Com quase 170 casos identificados no Brasil, principalmente em aves migratórias, as atenções se voltaram para as criações domésticas. Gabriel, um criador de galinhas caipiras em Goiânia (GO), adotou medidas para proteger suas aves, mantendo-as em áreas cercadas e controladas.

A gripe aviária já impactou o preço dos ovos e levou ao sacrifício de milhões de aves nos EUA. No Brasil, a vigilância tem sido constante, com monitoramento em propriedades rurais e coleta de amostras para evitar a propagação do vírus H5N1.

Apesar dos casos, o Brasil mantém o status de país livre de gripe aviária e impulsiona a exportação de frango e ovos.