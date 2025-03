Drone agrícola furtado é recuperado em Goiânia Equipamento, avaliado em R$200 mil, havia sido furtado no Tocantins Agro Record Goiás|Do R7 17/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um drone agrícola avaliado em R$200 mil, que havia sido roubado no Tocantins, foi recuperado em Goiânia (GO). Dois homens foram presos após tentarem vender o equipamento por um valor abaixo do mercado em um site.

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar, com a ajuda do proprietário do drone, que monitorava a internet, localizou o equipamento por meio de um anúncio nas redes sociais.

Depois de presos, os suspeitos confessaram saber que o produto era fruto de crime e informaram que pegaram o drone com uma pessoa de apelido ‘Paulista’.