Embrapa estuda cultivar pistache no Brasil

O pistache, originário do Oriente Médio e amplamente produzido nos Estados Unidos, está conquistando o mercado brasileiro e dominando as prateleiras de docerias, sorveterias e padarias.

Com um aumento significativo no consumo, desde 2023, o pistache é apreciado tanto em receitas doces quanto salgadas. Além de seu sabor marcante, o pistache oferece diversos benefícios à saúde, como a redução do colesterol ruim e a melhora da circulação sanguínea.

A Embrapa tem estudado a possibilidade de cultivar pistache no Brasil, o que pode reduzir os preços e aumentar ainda mais sua popularidade.