Energia solar transforma produtividade do agronegócio de Goiás A Record GO visitou uma fazenda de Caldas Novas (GO) que possui 14.440 placas solares instaladas Agro Record Goiás|Do R7 31/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h21 )

Os produtores rurais de Goiás estão investindo em energia solar como uma alternativa sustentável e econômica que tem transformado a produtividade no campo.

A Record GO foi até uma fazenda de Caldas Novas (GO) para conversar com o produtor de soja Antônio Barros. Em entrevista, ele destacou os benefícios do investimento em placas solares, que oferecem um retorno significativo. Com 14.440 placas solares instaladas em 17 hectares, a fazenda gera uma potência de 1.000 kVA.

No Brasil, desde 2012, os investimentos no setor somam mais de R$15 bilhões, com Goiás se destacando devido à alta incidência de radiação.

A energia solar não só reduz custos, mas também aumenta a competitividade do agronegócio, permitindo que os produtores acessem o mercado livre de energia elétrica e escolham fontes renováveis.