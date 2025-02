Pitaya se torna alternativa rentável para o pequeno produtor Cultura resistente da planta reduz a necessidade de mão-de-obra Agro Record Goiás|Do R7 10/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h43 ) twitter

A produção de pitaya está em pleno crescimento no sul de Goiás. Cidades como Morrinhos e Caldas Novas têm se destacado no cultivo da fruta. Com diversas variedades, a planta, que pertence à família dos cactos, se adapta bem ao clima quente do cerrado.

Além de nutritiva, a pitaya se tornou uma ótima fonte de renda para os pequenos produtores da região, visto que o fruto tem uma cultura resistente a pragas e a doenças, além de não necessitar de muitos tratos especiais, o que reduz a mão-de-obra.