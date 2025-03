Prazo final para plantio de girassol se aproxima Produtores devem seguir rigorosamente o calendário de semeadura, para evitar a propagação da ferrugem asiática Agro Record Goiás|Do R7 24/03/2025 - 14h19 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h19 ) twitter

O prazo para o plantio do girassol em Goiás está se aproximando do fim, com a data limite em 31 de março. Produtores devem seguir rigorosamente o calendário de semeadura para evitar a propagação da ferrugem asiática, uma doença que afeta a soja.

A Record GO foi até a fazenda Sete de Maio, em Gameleira de Goiás (GO), para conversar com o produtor Brasil Fleury Pinho. O produtor destacou a importância do girassol como reciclador de potássio e sua beleza.

A produção de girassol no estado é promissora, com estimativas de aumento significativo na safra 2024/2025. No entanto, desafios como a falta de herbicidas específicos e condições climáticas adversas podem impactar a colheita.