Surto de raiva animal leva Agrodefesa a monitorar morcegos em Goiás

Alguns focos da doença foram identificados em Carmo do Rio Verde e Silvânia

Agro Record Goiás|Do R7

Cinco bovinos morreram em Goiás devido à raiva animal. As mortes levaram a Agrodefesa a intensificar ações de controle no estado. Alguns focos foram identificados em Carmo do Rio Verde e Silvânia. Técnicos estão capturando morcegos hematófagos, principais transmissores, e vacinando rebanhos em um raio de 12 km. A população é orientada a evitar contato com animais suspeitos.

