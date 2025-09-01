Surto de raiva animal leva Agrodefesa a monitorar morcegos em Goiás Alguns focos da doença foram identificados em Carmo do Rio Verde e Silvânia Agro Record Goiás|Do R7 01/09/2025 - 15h54 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h54 ) twitter

Cinco bovinos morreram em Goiás devido à raiva animal. As mortes levaram a Agrodefesa a intensificar ações de controle no estado. Alguns focos foram identificados em Carmo do Rio Verde e Silvânia. Técnicos estão capturando morcegos hematófagos, principais transmissores, e vacinando rebanhos em um raio de 12 km. A população é orientada a evitar contato com animais suspeitos.