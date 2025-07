Adolescente morre após levar soco de amigo durante brincadeira de luta O autor da agressão, de 19 anos, alegou que eles tinham consumido maconha antes do incidente Goiás Record|Do R7 18/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h35 ) twitter

Um adolescente de 15 anos morreu após uma brincadeira de luta com amigos em Formoso (GO). Durante a brincadeira, ele foi atingido por um soco e desmaiou. O jovem foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida. O autor da agressão, de 19 anos, alegou que eles tinham consumido maconha antes do incidente. Ele foi preso e depois liberado. A polícia investiga o caso.