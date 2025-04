Advogada é acusada de furtar bolsa com R$ 37 mil em hotel Apesar das acusações de furto qualificado, a advogada nega o crime e alega injustiça Goiás Record|Do R7 16/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma advogada está sendo acusada de furtar uma bolsa na recepção de um hotel.

As imagens mostram o momento em que a advogada pega a bolsa, em que havia R$ 37 mil e joias, e a coloca junto de sua bagagem. Apesar das acusações de furto qualificado, a advogada nega o crime e alega injustiça.

A Polícia Militar foi acionada e a advogada, junto do namorado com quem se hospedou no hotel, foi levada à delegacia. Os dois foram soltos após audiência de custódia.

A OAB Goiás está acompanhando o caso, mas não comenta prisões de advogados.