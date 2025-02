Advogada presencia assassinato do próprio cliente Homem deu carona para a profissional e foi morto a tiros na frente dela Goiás Record|Do R7 29/01/2025 - 14h18 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), uma advogada presenciou o assassinato do próprio cliente. O crime aconteceu no Residencial Brasil Central, quando a mulher estava de carona no carro do cliente, identificado como Carlos José.

Câmeras de segurança registraram quando Carlos desceu do veículo para conversar com o motorista de outro carro e foi morto com tiros na cabeça. De acordo com a polícia, ele foi vítima de uma emboscada.

A advogada, que presenciou o crime, não foi atingida, mas não conseguiu ver o atirador ou a placa do veículo. As investigações agora tentam descobrir quem foi o autor do crime e a motivação.