Advogado agride namorada em restaurante após crise de ciúmes A vítima relatou que a agressão aconteceu após o homem vê-la conversando com um garçom Goiás Record|Do R7 26/02/2025 - 12h23 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h23 )

Uma mulher foi agredida pelo namorado em um restaurante de Goiânia (GO). A vítima, Ana Flávia, relatou que o homem, que é advogado, teve uma crise de ciúmes, após vê-la conversando com um garçom.

No caminho de volta para casa, dentro do carro, o advogado teria agredido Ana Flávia verbal e fisicamente, além de jogá-la, à força, para fora do veículo.

A vítima registrou um boletim de ocorrência (BO) e espera ajuda da justiça para ser protegida contra o homem.