Advogado morto em Goiás estava sendo ameaçado Adeon Paula de Oliveira era conhecido por atuar em casos de litígio de terras e heranças Goiás Record|Do R7 26/02/2025 - 12h24 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h24 )

A Polícia Civil continua com as investigações para descobrir quem matou um advogado em Jussara (GO). Adeon Paula de Oliveira, conhecido por atuar em casos de litígio de terras e heranças, foi morto com um tiro na cabeça e encontrado pelo próprio filho na fazenda da família.

Investigações da polícia já conseguiram identificar pessoas que, recentemente, teriam ameaçado o advogado. A OAB também está acompanhando o caso de perto, visto que o crime pode estar relacionado com o exercício da profissão.