Amigos fazem homenagem para cantor que morreu em acidente João Fernandes e João Vitor conversaram com a Record sobre as histórias de infância vividas com o cantor João Kennedy, de 22 anos, que faleceu semana passada

