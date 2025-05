Apartamento vai a leilão após proprietária ficar 30 anos sem pagar condomínio Dívida do imóvel chega a R$ 300 mil Goiás Record|Do R7 26/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h58 ) twitter

Um apartamento modesto em Goiânia (GO) acumulou uma dívida de condomínio de R$ 300 mil após 30 anos sem pagamento. A proprietária deixou de pagar em 1995 e o condomínio entrou na justiça em 1996. Após o falecimento da proprietária em 2020, o imóvel foi incluído no inventário e agora será leiloado para cobrir a dívida. O juiz autorizou reparos e limpeza do local antes do leilão.