Bebês eram beliscados e deixados com fome em berçário Ex-funcionárias do local confirmaram que as crianças eram trancadas em quartos escuros e maltratadas Goiás Record|Do R7 03/02/2025 - 14h04 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h04 )

As mães dos bebês que foram maltratados em um berçário, localizado no Jardim Presidente de Goiânia (GO) clamam por justiça. Em fotos mostradas pelas mulheres, as crianças apresentam feridas nas bocas e manchas pelo corpo. Além disso, segundo relatos, os bebês ficavam sem comer por horas e sofriam torturas.

Durante as investigações, ex-funcionárias da creche, cuja mensalidade girava em torno de mil reais, deram depoimentos e confirmaram que as crianças eram trancadas em quartos escuros e sem ventilação, além de serem beliscadas pela dona e deixadas com fome.

O Ministério Público denunciou os donos da creche pelo crime de tortura.