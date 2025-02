Berçário é denunciado por maus-tratos em Goiânia Segundo relatos de ex-funcionários do local, as crianças sofriam agressões e eram negligenciadas Goiás Record|Do R7 31/01/2025 - 14h52 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h52 ) twitter

Em Goiânia (GO), um berçário foi denunciado por maus-tratos no final do ano passado. A mãe de um aluno informou o caso à polícia ao perceber que o filho começou a apresentar muitas assaduras e a perder peso. A mulher, então, foi contatada por uma ex-funcionária da creche, que a informou das barbaridades que aconteciam no local.

Entre os relatos, estão agressões e negligências contra as crianças, que ficavam sem comer por horas e, as que choravam muito, eram colocadas em um quarto escuro até pararem de chorar.

Após investigações da polícia, os donos do berçário foram indiciados por maus-tratos.