Brigadistas voluntários do IBGE morrem em incêndio florestal na Cidade Nova (GO) Valmir Souza e Manoel Neto tentaram conter as chamas antes da chegada dos bombeiros, mas foram fechados pelo fogo Goiás Record|Do R7 30/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h36 )

Dois brigadistas voluntários do IBGE morreram ao combater um incêndio florestal na Cidade Ocidental (GO). Com 40 anos de experiência, Valmir Souza e Manoel Neto tentaram conter as chamas antes da chegada dos bombeiros, mas foram fechados pelo fogo. O presidente Lula e outras autoridades lamentaram a perda, destacando a importância do trabalho ambiental realizado pelos brigadistas.