Cabo Paulo Vitor Coelho recebe homenagens da PM em velório Policial foi morto em um tiroteio em Niquelândia (GO) Goiás Record|Do R7 12/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h41 )

Na tarde de terça-feira (11), o corpo do cabo Paulo Vitor Coelho Campos, morto em um tiroteio em Niquelândia (GO), seguiu em cortejo pelas ruas de Goiânia (GO) até a Academia da PM, no setor Universitário, onde foi velado. Além do cortejo, o policial recebeu homenagens da Polícia Militar e dos companheiros de profissão, que lamentaram a morte do colega.