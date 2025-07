Caminhoneiro é preso transportando 15 kg de cocaína em Goiás A droga, avaliada em R$ 1,5 milhão, estava escondida em uma caixa no compartimento frontal do caminhão Goiás Record|Do R7 30/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h37 ) twitter

Um caminhoneiro foi preso, na região oeste de Goiás, transportando 15 kg de cocaína, avaliados em R$ 1,5 milhão. A droga estava escondida em uma caixa no compartimento frontal do caminhão. O motorista, que saiu do Tocantins com destino a Goiânia (GO), receberia R$ 2 mil pela entrega. A polícia apreendeu o caminhão e a carga.