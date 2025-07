Carta de Vinhos: saiba como escolher o vinho certo para cada ocasião No primeiro episódio de ‘Carta de Vinhos’, o consultor Manoel do Vinho deu dicas sobre como escolher o vinho ideal para diversas ocasiões Goiás Record|Do R7 25/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h38 ) twitter

No primeiro episódio do ‘Carta de Vinhos’, o consultor Manoel do Vinho dá dicas sobre como escolher o vinho ideal para diversas ocasiões. O Primitivo di Manduria é perfeito para iniciantes e o Carmenère Chileno é ideal para quem busca um vinho mais elaborado. Acompanhe dicas para harmonizar vinhos com queijos e churrascos, e desvende o universo dos vinhos de forma simples e acessível.