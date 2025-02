Casa de idosos é atingida por queda de árvore durante ventania Nenhum dos moradores, incluindo uma senhora de 90 anos, estava na residência no momento Goiás Record|Do R7 06/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chuva desta terça-feira (4) derrubou árvores e provocou prejuízos em vários pontos de Goiânia (GO). Na Vila Jaraguá, um carro que estava estacionado em frente a Pecuária foi esmagado por uma árvore. Já no Setor Aeroporto, uma casa de idosos também foi atingida por uma árvore de grande porte, que não resistiu à ventania e caiu sobre o portão da residência. Nenhum dos moradores, incluindo uma senhora de 90 anos, estava na casa no momento.