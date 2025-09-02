Casal descobre câmera escondida em casa alugada e aciona a polícia
A câmera, que grava no escuro, foi encontrada disfarçada como luminária no imóvel
Em Goiás, um casal acionou a polícia após alugar uma casa e descobrir uma câmera escondida no interior do imóvel. A câmera, que grava no escuro, foi encontrada disfarçada como luminária. O delegado responsável pelo caso o descreveu como violação de intimidade sexual, conforme o artigo 216-B do Código Penal. A polícia busca identificar o responsável pela instalação do dispositivo.