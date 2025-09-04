Casal descobre ter caído no ‘golpe do bufê’ horas antes do casamento A dona do bufê alegou problemas financeiros e a festa acabou acontecendo com comida de baixa qualidade; caso aconteceu em Anápolis (GO) Goiás Record|Do R7 04/09/2025 - 20h48 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h48 ) twitter

Em Anápolis (GO), um casal de noivos enfrentou um pesadelo ao descobrir, horas antes do casamento, que o bufê contratado para a festa não entregaria a comida prometida. A dona do bufê alegou problemas financeiros e a festa acabou acontecendo com comida de baixa qualidade. Após expor o caso nas redes sociais, outras 70 vítimas relataram terem sofrido o mesmo golpe da suspeita.