Casal é indiciado por aborto e homicídio de estudante em Ceres (GO) A vítima, que teve um breve caso com o acusado, morreu durante um aborto ilegal em um motel Goiás Record|Do R7 11/08/2025 - 20h01 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h01 )

Um casal foi indiciado por aborto e homicídio após a morte de uma estudante de 20 anos em um motel em Ceres (GO). A jovem, grávida após um breve relacionamento com um dentista, foi levada ao local por ele e pela atual namorada dele, que era técnica de enfermagem, para fazer um aborto ilegal. O casal foi preso em flagrante após deixá-la desacordada em uma unidade de saúde, onde a vítima morreu.