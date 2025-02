Centenas de atestados falsos são confirmados pela prefeitura de Goiânia Investigação está sendo feita pela verificação dos documentos com as clínicas e médicos que os emitiram Goiás Record|Do R7 20/01/2025 - 15h21 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h21 ) twitter

Desde o anúncio do prefeito Sandro Mabel sobre a investigação de afastamentos de servidores públicos por licenças médicas, a Prefeitura de Goiânia (GO) já confirmou 100 casos de atestados falsos.

A investigação está sendo feita pela verificação dos documentos com as clínicas e médicos que os emitiram. De acordo com a prefeitura, há atualmente cerca de 1.500 servidores afastados, mas o Sindigoiânia diz que o número não ultrapassa 800 servidores.