Chegada da frente fria traz nuvem de poeira a Goiás O fenômeno ocorreu no final da tarde de quarta-feira (28), quando o ar frio encontrou o ar quente, causando ventos de até 50 km/h Goiás Record|Do R7 28/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h47 )

Uma nuvem de poeira surpreendeu Goiânia (GO) e cidades próximas com a chegada da frente fria. O fenômeno ocorreu no final da tarde de quarta-feira (28), quando o ar frio encontrou o ar quente, causando ventos de até 50 km/h. A poeira foi levantada do solo revirado após a colheita. Em algumas regiões, houve chuviscos leves, marcando a mudança climática esperada para os próximos dias.