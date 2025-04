Cirurgiã-dentista é investigada por causar lesões em paciente Investigação teve início após denúncia da vítima, que ficou com deformidades na orelha e cicatrizes no rosto Goiás Record|Do R7 29/04/2025 - 20h52 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h52 ) twitter

A polícia está investigando uma cirurgiã-dentista de Aparecida de Goiânia (GO) por causar lesões permanentes em uma paciente após procedimentos estéticos ilegais.

A investigação teve início após denúncia da vítima, que realizou lifting facial e blefaroplastia com a dentista e ficou com deformidades na orelha e cicatrizes no rosto. Os dois procedimentos, segundo a lei de 2020, só podem ser realizados por médicos.

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na clínica da investigada, coletando provas e documentos para identificar outras possíveis vítimas.