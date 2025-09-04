Começa fiscalização sobre o horário de fechamento de distribuidoras em Goiânia Os estabelecimentos agora devem estar fechados da meia-noite às 5h da manhã Goiás Record|Do R7 04/09/2025 - 20h50 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h50 ) twitter

Começou na noite de quinta (4) a fiscalização sobre o horário de fechamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia (GO). Após dois meses de orientação, a medida tem como objetivo reduzir crimes relacionados a esses estabelecimentos, que agora devem estar fechados da meia-noite às 5h da manhã. Em caso de descumprimento, a distribuidora poderá ser multada de R$ 524 a R$ 209 mil.