Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Confira sugestões de presentes criativos e econômicos para o Dia dos Pais

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 106 milhões de brasileiros devem ir às compras e movimentar cerca de R$ 27 bilhões

Goiás Record|Do R7

Com a chegada do Dia dos Pais, consumidores buscam presentes que combinem criatividade e economia. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 106 milhões de brasileiros devem ir às compras e movimentar cerca de R$ 27 bilhões. As opções de presentes variam de eletrônicos a perfumes.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.