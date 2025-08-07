Confira sugestões de presentes criativos e econômicos para o Dia dos Pais
Com a chegada do Dia dos Pais, consumidores buscam presentes que combinem criatividade e economia. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 106 milhões de brasileiros devem ir às compras e movimentar cerca de R$ 27 bilhões. As opções de presentes variam de eletrônicos a perfumes.