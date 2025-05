Corpo de goiana que morreu no Japão chega a Goiânia Traslado foi possível devido a uma vaquinha online que arrecadou R$ 55 mil; Amanda será velada hoje (23) Goiás Record|Do R7 23/05/2025 - 20h21 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h21 ) twitter

O corpo da goiana Amanda Borges, assassinada no Japão, chegou a Goiânia (GO) para o velório, que acontecerá hoje (23) no setor Bueno. O traslado foi possível devido a uma vaquinha online que arrecadou R$ 55 mil. Amanda, que era envolvida em projetos sociais, será sepultada no sábado (24) em Caldazinha (GO). A morte ainda não foi explicada pela polícia do Japão.