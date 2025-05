Córrego Botafogo amanhece com mau cheiro após show no Estádio Serra Dourada Suspeita dos moradores da região é de que dejetos e produtos químicos tenham sido descartados no córrego Goiás Record|Do R7 07/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h47 ) twitter

Os moradores do Jardim Goiás, em Goiânia (GO), denunciam a contaminação do córrego Botafogo, que amanheceu com água esbranquiçada e mau cheiro no início da semana.

Acredita-se que a poluição seja consequência de um show sertanejo que aconteceu no Estádio Serra Dourada. A água, antes limpa, agora está leitosa, causando preocupação entre os residentes. A suspeita é de que dejetos e produtos químicos tenham sido descartados no córrego.

A Polícia Civil investiga o caso. A situação é alarmante, especialmente em uma área nobre de Goiânia, e levanta questões sobre a gestão de resíduos em eventos de grande escala.