Criança corre para rua e quase é atropelada por carro em Goiânia O motorista do veículo conseguiu frear a tempo e evitou o atropelamento Goiás Record|Do R7 01/07/2025 - 20h31 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h31 )

Uma criança quase foi atropelada por um carro ao se soltar dos pais e correr para a rua em Goiânia (GO). O motorista do veículo conseguiu frear a tempo e evitou o atropelamento. O incidente, que foi registrado por câmeras de segurança, destaca a importância de redobrar a atenção com crianças durante as férias, período em que acidentes aumentam em 25%, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria.