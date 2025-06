Criança de 9 anos perde parte dos dedos após ser atacada por piranhas em lago Caso aconteceu em Caldas Novas (GO) Goiás Record|Do R7 11/06/2025 - 19h53 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h53 ) twitter

Uma criança de 9 anos teve parte dos dedos do pé arrancada por uma piranha enquanto brincava em um lago em Caldas Novas (GO). Apesar das placas de aviso sobre a presença do peixe, a mãe permitiu que a criança lavasse os pés na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima recebeu atendimento médico.