Criminoso em semiaberto fura sinal e mata motociclista Além disso, o condenado da justiça estava sob influência de álcool e não possuía CNH Goiás Record|Do R7 25/02/2025 - 13h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rio Verde (GO), um motociclista morreu após ser atingido por outra moto. O acidente aconteceu em um cruzamento no Parque Betel. Com o impacto da batida, Ericson Gonçalves da Silva, de 21 anos, foi arremessado da moto, bateu em um poste e morreu na hora.

O acidente foi causado pelo condutor do outro veículo, também de 21 anos, que estava sob influência de álcool, furou o sinal de pare e não tinha CNH. Além disso, ele é condenado da justiça e estava cumprindo pena em semiaberto por homicídio.

O indivíduo foi preso e responderá por homicídio culposo.