Criminosos vendem dados pessoais pela internet e alimentam golpes Informações como CPF, endereço e fotos, obtidas por descuido das vítimas têm sido negociadas na web Goiás Record|Do R7 11/07/2025 - 20h46 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h46 )

A venda de dados pessoais na internet se tornou uma indústria do crime. Criminosos têm negociado informações como CPF, endereço e fotos, obtidas por descuido das vítimas. Fraudes como o golpe do falso advogado e o golpe do PIX agendado estão sendo comuns. Especialistas alertam para o cuidado ao compartilhar dados e recomendam medidas de segurança como autenticação de dois fatores.