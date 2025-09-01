Cuiabá supera Goiânia como a capital que mais ouve sertanejo
Com 68% dos residentes declarando afinidade com o gênero, a cidade lidera o ranking
Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que Cuiabá (MT) é a capital brasileira que mais consome música sertaneja. Com 68% dos residentes declarando afinidade com o gênero, a cidade lidera o ranking, enquanto Goiânia (GO), tradicionalmente associada ao sertanejo, ficou em terceiro lugar. A pesquisa gerou surpresa e debate sobre a verdadeira capital do sertanejo no Brasil.