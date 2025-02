Da Internet para a cadeia: influencer é presa por tráfico de drogas Na casa de Thauanny Czarnobai, de 21 anos, foram apreendidos skank, haxixe e materiais para a venda dos entorpecentes Goiás Record|Do R7 20/01/2025 - 15h23 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Itumbiara (GO), a influenciadora Thauanny Czarnobai, de 21 anos, foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Durante a operação da Polícia Federal na casa da jovem, foram apreendidos skank, haxixe e materiais utilizados para preparar e embalar os entorpecentes.

Outros casos registrados recentemente também servem de exemplo sobre como as redes sociais têm sido utilizadas para a prática de atividades ilícitas. Em dezembro, três influenciadores, do Instagram e do TikTok, foram presos em Goiânia (GO). Os suspeitos exibiam uma vida de luxo na Internet, mas, por trás das postagens, a polícia descobriu ligações diretas com o tráfico de drogas.