Dois caminhoneiros morrem após colisão de carretas na GO-184, em Aporé (GO) Segundo informações, o acidente aconteceu após um dos veículos invadir a pista contrária Goiás Record|Do R7 28/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h47 )

Dois caminhoneiros morreram após uma colisão de carretas na GO-184, em Aporé (GO). Segundo informações, o acidente aconteceu após uma das carretas invadir a pista contrária. Um dos motoristas morreu carbonizado e o outro ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga as causas do acidente, que chamou a atenção devido aos motoristas trabalharem na mesma empresa.