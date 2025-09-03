Dois irmãos são resgatados após serem brutalmente agredidos pelo pai em Goiás As crianças, com lesões feitas com um chicote, foram levadas para atendimento médico e estão sob cuidados do Conselho Tutelar Goiás Record|Do R7 03/09/2025 - 20h24 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h24 ) twitter

A Polícia Militar resgatou dois irmãos, de 7 e 8 anos, que foram brutalmente agredidos pelo próprio pai. Uma denúncia anônima levou à prisão do agressor, que negou as acusações. As crianças, com lesões feitas com um chicote, foram levadas para atendimento médico e estão sob cuidados do Conselho Tutelar. A mãe vive em situação de rua.