A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, foi acusada de reivindicar metade do seguro da queda do avião que matou a cantora e mais quatro pessoas. Segundo informações, ela alegou que as outras vítimas estavam no voo por causa da filha. As famílias das vítimas podem recorrer à justiça para reaver o valor do seguro.