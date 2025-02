Dono de bar de luxo no Marista é preso por furtar energia Uma perícia constatou que a energia do estabelecimento vinha direto da rede da rua, sem passar pelo padrão com o medidor Goiás Record|Do R7 07/02/2025 - 14h13 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h13 ) twitter

O dono de um bar de luxo no Marista, em Goiânia (GO), foi preso por furtar energia. Uma operação da Polícia Civil e da Polícia Científica constatou, por meio de perícia, que a energia do bar vinha direto da rede da rua, sem passar pelo padrão com o medidor.

A Equatorial ainda irá apurar o valor do prejuízo causado pelo ‘gato’.